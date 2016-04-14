الجيش الإسرائيلي يفجر محلاً تجارياً في رام الله

داهم الجيش الإسرائيلي، ليل الأربعاء الخميس، مبنى وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وفجر خزنة لحفظ الأموال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات خفيفة، بحسب ما أعلن الجيش وشهود عيان.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش داهم محلاً للصرافة في مدينة رام الله من أجل "مصادرة أموال إرهابية"، وفق تعبيرها.

وبحسب المتحدثة، فإن صاحب المحل "فشل في الامتثال لتعليمات الجيش لفتح الخزنة (...) وشرع الجنود في عملية تفجير محكمة للخزنة".

وامتد الحريق إلى سوق الخضار القريب قبل إطفائه، وفقاً لشهود عيان.

وبعد التفجير، اندلعت اشتباكات خفيفة بين جنود الاحتلال وفلسطينيين في دوار المنارة في مركز المدينة.

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات.

وقال شاهد يدعى محمد ربحي لوكالة فرانس برس: "الساعة الثالثة فجراً، دخل عناصر الجيش الإسرائيلي ومعهم صاحب المحل، ثم أخذوا الأموال منه وبعد أن أخذوها وخرجوا قاموا بتفخيخ المتجر ثم انفجر واندلع حريق امتد إلى سوق الخضار".

من جانبه، دان جمال دجاني وهو متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني ما وصفه بخرق إسرائيلي لاتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي مع الفلسطينيين. وقال لوكالة فرانس برس إن إسرائيل "تواصل التوغل في المناطق الفلسطينية، ما يؤثر على السكان ويعرضهم للخطر".