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الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً بالخليل

المصدر: القدس – فرانس برس
فلسطيني قتله جنود الاحتلال بالقدس - أرشيفية
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قتل الجيش الإسرائيلي الخميس فلسطينياً قال إنه هاجم جنديا بفأس عند نقطة حراسة بالقرب من مخيم العروب شمال الخليل في الضفة المحتلة.

وقالت ناطقة باسم الجيش إن الجندي أصيب بشكل طفيف جداً ولم ينقل إلى المستشفى.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد إبراهيم محمد الغروز برادعيه (54 عاما) عند مدخل مخيم العروب".

وتشهد فلسطين وإسرائيل أعمال عنف أسفرت منذ الأول من أكتوبر عن مقتل 201 تقريباً من الفلسطينيين في مواجهات وإطلاق نار وعمليات طعن قتل فيها أيضاً حوالي 28 إسرائيلياً، بحسب إحصائية لوكالة فرانس برس.

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