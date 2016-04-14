بوتين: روسيا تعتبر تركيا صديقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن موسكو تعتبر تركيا صديقة، لكن لديها مشاكل مع بعض الساسة الأتراك.

وأضاف بوتين في برنامج تلفزيوني سنوي يتلقى خلاله اتصالات هاتفية من المشاهدين "نعتبر تركيا صديقة لنا.. لدينا بعض المشكلات مع بضعة سياسيين نعتبر تصرفاتهم غير ملائمة".

وتوترت العلاقة بين البلدين بعد أن أسقطت تركيا مقاتلة روسية قالت إنها انتهكت أجواءها في نوفمبر 2015.

واعتبر الرئيس الروسي أن هناك حربا أهلية فعلية دائرة في جنوب تركيا، التي تتعاون قيادتها الحالية مع الجماعات المتطرفة بدلاً من أن تحاربها.

ووجه بوتين تحذيراً للسياح الروس من السفر إلى تركيا.

وقال إنه لا توجد ضمانات بشأن سلامة السياح الروس وإنه من السابق لأوانه الحديث عن استئناف الرحلات إلى تركيا ومصر.