قتلى بتحطم طائرة غرب المحيط الهادي

لقي 12 شخصاً مصرعهم في تحطم طائرة قرب مطار كوينغا في أقصى غرب بابوا-غينيا-الجديدة (غرب المحيط الهادي)، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.

وبحسب قناة (بي إن جي)، فإن الطائرة تعرضت لمشكلة في المحرك على ما يبدو فهوت وتحطمت بعد ظهر الأربعاء في مستنقع قرب مهبط المطار.

وأضافت أن بين الضحايا ثلاثة أطفال.

وأعلنت السلطات الأسترالية من جهتها أن أحد مواطنيها بين الضحايا.

وأوضحت القناة التلفزيونية أن الأسترالي هو قائد الطائرة التابعة لشركة سونبيرد للطيران التي تؤمن عدة رحلات إلى المناطق النائية من بابوا.

وتقع كوينغا في شمال المنطقة الغربية من بابوا قرب الحدود مع إندونيسيا.