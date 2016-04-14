كوريا الشمالية تتأهب على ساحلها الشرقي

قالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية الخميس إن كوريا الشمالية نشرت صاروخاً أو اثنين من نوع موسودان المتوسط المدى على ساحلها الشرقي.

وأضافت الوكالة أن ذلك يأتي ربما استعداداً لتجربة للإطلاق في حوالي 15 أبريل الذي يوافق ذكرى ميلاد كيم إيل سونج مؤسس الدولة الشيوعية.



ونقلت يونهاب عن مصادر متعددة بالحكومة الكورية الجنوبية أن منصة إطلاق متنقلة رصدت وهي تحمل صاروخين من نوع موسودان.



ووفقاً لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية وخبراء، فإن الصاروخ موسودان المصمم ليصل مداه إلى أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر غير معروف إنه جرت تجربة لإطلاقه.