كيري منزعج بشأن تحليق طائرات روسية فوق مدمرة أميركية

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن الوزير جون كيري أعرب عن انزعاجه من قيام طائرتين حربيتين روسيتين بمحاكاة هجومية قرب سفينة حربية أميركية في بحر البلطيق قبل أيام، وقال إنه سيثير المسألة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الوزارة، إن كيري "انزعج برؤية الصور والتقارير الخاصة بالتحليق والدوران حول (المدمرة) دونالد كوك".

وأضاف المتحدث: "اعتبر ذلك (أمرا) غير مهني واستفزازيا بلا داع وخطيرا حقاً، وبوسعي أن أبلغهم أنه سيثير المسألة مباشرة مع وزير الخارجية الروسي (سيرغي) لافروف".