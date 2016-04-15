استقالة وزيرة النقل البلجيكية لتقاعسها عن تأمين المطار

قدمت وزيرة النقل البلجيكية، جاكلين غالان، استقالتها بعد أن اتهمتها المعارضة بإهمال تقارير حذرت من "ثغرات خطيرة" في أمن مطارات بلجيكا، وفق ما أعلن القصر الملكي، الجمعة.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن القصر الملكي: "وافق جلالة الملك اليوم على استقالة جاكلين غالان وزيرة النقل".

وكانت الوزيرة في وضع حرج بعد ثلاثة أسابيع على الاعتداءات الدامية في مطار بروكسل ومحطة مترو التي أوقعت 32 قتيلاً.

فقد نفت غالان تلقيها تقريراً من المفوضية الأوروبية يحذر منذ أبريل 2015 بأن لا وسائل مالية كافية لدى الأجهزة البلجيكية للقيام بعمليات التفتيش الضرورية في المطارات.

إلا أن رئيس إدارة وزارتها، لوران لودو، الذي استقال الخميس، ناقض أقوالها وأوضح أنه طالب مكتبها مراراً بأموال إضافية لتعزيز أمن المطارات دون جدوى.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء، شارل ميشال: "لقد تحدثت أمس أمام (مجلس النواب) على أساس معلومات أعطتها جاكلين غالان ومكتبها"، بحسب ما نقلت عنه وكالة بلغا.

كما ذكر ميشال أنه "بعد الجلسة بحضور كامل الأعضاء تأكد لي أنه وخلافاً لما قيل في السابق فإن جاكلين غالان ومكتبها حصلت على ملخص لهذا التقرير (من المفوضية الأوروبية حول أمن المطارات) في يونيو".

وتعرضت غالان للانتقاد بأنها ليست مؤهلة للمنصب منذ توليها مهامها في أكتوبر 2014.