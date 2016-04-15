الجيش الأميركي يؤيد استخدام صواريخه لإطلاق رحلات تجارية

قال الجنرال جون هايتن، رئيس إدارة الفضاء في القوات الجوية الأميركية، أمس الخميس، إنه يؤيد تغيير السياسات بما يسمح بإعادة استخدام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي خرجت من الخدمة، في إطلاق الأقمار الصناعية التجارية، وهي خطة تسعى لتنفيذها شركة "أوربيتال ايه. تي. كيه" وتعارضها شركات خاصة أخرى تتولى إطلاق مركبات للفضاء.

وقال هايتن إنه يجب احتساب تكلفة هذه الصواريخ وألا تستخدم مجاناً مع عدم طرحها بالكامل في الأسواق التجارية.

وقال في مؤتمر صحافي خلال مؤتمر الفضاء في كولورادو سبرنجز: "أود أن أوضح كيفية الاستفادة من استثمارات بمئات الملايين التي لدينا من خلال الصواريخ الزائدة".

وقال إن القوات الجوية لن تتخذ قرارات بمفردها في هذا الشأن الذي يختص بطلبيات محتملة لإطلاق الصواريخ حجمها مئات الملايين من الدولارات في السنوات القادمة، مضيفاً: "سيكون قرارا يختص بالسياسة القومية". ويتطلب رفع الحظر على استخدام الصواريخ النووية موافقة الكونغرس الأميركي.

وتمارس شركة "أوربيتال ايه. تي. كيه" ضغوطا على المشرعين الأميركيين لإنهاء حظر مضى عليه 20 عاما على إعادة استخدام هذه الصواريخ، ما أثار قلقا لدى شركات استثمرت ملايين الدولارات في إنتاج صواريخ منافسة.

وقالت شركة "أوربيتال" إنها تضغط على واشنطن كي ترفع الحظر بناء على قانون الصلاحيات القومية الدفاعية الذي يتولى وضع السياسات الدفاعية للبلاد في السنة المالية 2017 التي تبدأ في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وبموجب المعاهدات المبرمة بين الولايات المتحدة وروسيا في تسعينيات القرن الماضي فقد تقرر استبعاد هذه الصواريخ من الخدمة.

وقالت عدة شركات جديدة، منها "فيرجن غالاكتيك" وغيرها، إنها تشعر بالقلق من أن يتيح رفع الحظر ميزة تنافسية غير عادلة لشركة "أوربيتال" إذا أتيح لها استخدام الفائض من محركات صواريخ حكومية في مهام تجارية لإطلاق أقمار صناعية.

وتؤثر هذه المسألة على طلبيات محتملة لإطلاق الصواريخ حجمها مئات الملايين من الدولارات خلال السنوات القادمة. وتتسق مبادرة شركة "أوربيتال" مع خطة للقوات الجوية الأميركية لخفض الأموال التي تنفقها على تخزين الصواريخ ودعم الخدمات إلى 6.5 مليون دولار في سنة 2017 من 17 مليونا هذا العام.

وتسمح السياسة الأميركية بإعادة استخدام محركات الصواريخ لإطلاق مهام عسكرية، وهي نفس الخدمة التي تقوم بها شركة "أوربيتال" بموجب تعاقد مع القوات الجوية الأميركية.

وقال دوج لوفيرو، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لسياسات الفضاء، في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة.