بريطانيا.. اعتقال 5 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالإرهاب

اعتقلت الشرطة البريطانية خمسة أشخاص للاشتباه في أنهم خططوا لارتكاب أعمال إرهاب في إطار تحقيق تشارك فيه السلطات الفرنسية والبلجيكية للتصدي لأي خطر يتهدد بريطانيا بعد هجمات باريس وبروكسل.

واعتقل ثلاثة رجال وامرأة في برمنغهام وسط إنجلترا، الخميس، بينما اعتقل رجل آخر في مطار جاتويك بلندن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

من جهته، قال كبير المفتشين، ماركوس بيل، من شرطة وست ميدلاندز، إنه لم ترد معلومات تشير إلى أن هناك مخططاً لتنفيذ هجوم في بريطانيا.

وذكر في بيان أن "هذا التحرك يجيء في إطار تحقيق مكثف من قبل وحدة مكافحة الإرهاب في وست ميدلاندز إلى جانب شبكة مكافحة الإرهاب الأكبر وجهاز المخابرات الداخلية (إم.آي 5) والشركاء الدوليين، وبينهم السلطات البلجيكية والفرنسية، للتصدي لأي خطر على بريطانيا في أعقاب الهجمات التي شهدتها أوروبا".

ورفضت الشرطة الكشف عن أي تفاصيل بشأن الصلة بين الاعتقالات والهجمات الانتحارية في بروكسل الشهر الماضي وهجمات باريس في نوفمبر الماضي.

ويجري استجواب الرجال الأربعة البالغين 40 عاماً و59 عاماً واثنين 26 عاماً، بالإضافة للمرأة التي تبلغ من العمر 29 عاماً من قبل محققي مكافحة الإرهاب، بينما تفتش الشرطة عدداً من المواقع في برمنجهام.

من ناحيتها، قالت وسائل إعلام بريطانية إن البلجيكي، محمد عبريني، المشتبه في ضلوعه في هجمات تنظيم "داعش" في بروكسل سافر إلى برمنغهام العام الماضي والتقط صوراً لاستاد كرة قدم. وعبريني، الذي يقول محققون إنه اعترف بوضع قنبلة في مطار بروكسل، مطلوب أيضاً فيما يتصل بهجمات باريس.