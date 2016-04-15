بلجيكا.. إخلاء مركز الصحافة الدولية في بروكسل

أفاد مراسل قناة "العربية" في العاصمة البلجيكية، اليوم الجمعة، بقيام السلطات البلجيكية بعملية إخلاء لمركز الصحافة الدولية في بروكسل، الذي يضم مكتبي قناتي "العربية" و"الحدث".

وتبيّن لاحقاً أن الإخلاء الشامل والمفاجئ كان ضمن عملية اختبار واقعي لإخلاء المركز، تحسباً لما قد يطرأ من مخاطر في هذه المرحلة الدقيقة، حيث تشهد بلجيكا حالة تأهب قوية.

يذكر أن بلجيكا تشهد عمليات مداهمة على مدار الساعة في عدة مدن وضواحٍ بحثاً عن مشتبه بهم قد يكونون قدموا الدعم، أو هم أعضاء في الشبكة التي دبرت اعتداءي بروكسل وباريس، خاصةً أن العديد من ضواحي بروكسل كانت محطة أو نوعا من قواعد خلفية لهذه الشبكات.