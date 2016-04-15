بلجيكا تحدد 9 مايو لمحاكمة المتهمين في مخطط فاشل لداعش

حدد قضاة في بلجيكا يوم التاسع من مايو آيار المقبل موعدا لمحاكمة ثلاثة أشخاص بتهمة التخطيط لهجمات لتنظيم داعش أحبطتها الشرطة في مداهمة ببلدة فيرفي العام الماضي قتل فيها رجلان في تبادل لإطلاق النار.

وسيحاكم13 آخرون بتهمة الضلوع فيما وصفه مسؤولون وقت المداهمة في يناير كانون الثاني العام الماضي بأنها خطة لخطف وقتل رجال شرطة بلجيكيين. ويعتقد أن تسعة من الثلاثة عشر يقاتلون في سوريا.

وبين المتهمين عبدالحميد أباعود المتهم بأنه قائد خلية فيرفي والعقل المدبر لهجمات باريس يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني وقتل في اشتباك مع الشرطة عقب الهجمات بأربعة أيام.

وفي 22 مارس آذار قتل مفجرون 32 شخصا في مطار بروكسل ومحطة لقطارات الأنفاق.

ولم يكن تسعة من المتهمين البالغ عددهم 16 حاضرين في المحكمة التي خضعت لحراسة مشددة اليوم الجمعة ببروكسل، ويعتقد أنهم ما زالوا في سوريا.

وقال الادعاء إن بين المتهمين الحاضرين ثلاثة رجال يواجهون تهمة التخطيط لهجوم في بلجيكا، وأحدهم يدعى مروان البالي، وكان متواجدا في الشقة في فيرفي عندما اقتحمتها الشرطة.