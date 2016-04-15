تركيا.. حجب موقع وكالة "سبوتنيك" الروسية

قال رئيس تحرير النشرة التركية بوكالة الأنباء الروسية الرسمية "سبوتنيك"، الجمعة، إن موقع الوكالة حُجب في تركيا.

وهذا التحرك قد يزيد توتر العلاقات بين موسكو وأنقرة بعد أن أسقطت تركيا طائرة حربية روسية العام الماضي.

وقال ماهر بوزتيب "لا يمكن الدخول إلى موقع سبوتنيك نيوز والمواقع التابعة له من تركيا. بعثنا رسالة إلى الوكالة المنظمة نستوضح منها الأسباب. لا نتوقع حظراً على الإطلاق".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، الخميس، إن موسكو تعتبر تركيا صديقة، لكن لديها مشاكل مع بعض الساسة الأتراك.

وأضاف بوتين في برنامج تلفزيوني سنوي يتلقى خلاله اتصالات هاتفية من المشاهدين "نعتبر تركيا صديقة لنا. لدينا بعض المشكلات مع بضعة سياسيين نعتبر تصرفاتهم غير ملائمة".