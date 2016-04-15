سلسلة زلازل قوية تهز جنوب غرب اليابان ومقتل 9 على الأقل

قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب مئات آخرون بجروح، مساء الخميس، إثر سلسلة زلازل قوية ضربت جنوب غرب اليابان، كما أفادت السلطات الجمعة.

وقال مسؤول في مركز إدارة الكوارث في مقاطعة كوماموتو إن "الحصيلة تبلغ حالياً 9 قتلى".

من جهتها أفادت شبكة التلفزيون العامة "إن إتش كي" بوقوع 780 جريحاً بينهم 22 إصاباتهم خطرة.

وأدت الزلازل التي بلغت قوة بعضها 6.5 درجات إلى انهيار عشرات المنازل كلياً أو جزئياً واندلاع حرائق عديدة.

ووقع أول زلزال في الساعة 21:26 (12:26 غرينتش) وبلغت قوته 6.5 درجات، ثم تلته هزات ارتدادية عديدة وصلت قوة إحداها إلى 5.7 درجات. وبعيد منتصف الليل وقع زلزال آخر بقوة 6.4 درجات تلته عند الساعة 01:53 من فجر الجمعة (الخميس 16:53 غرينتش) هزة أرضية بقوة 4.8 درجات، طبقاً لوكالة الرصد الزلزالي اليابانية.

وحذرت الوكالة من أن الهزات الارتدادية قد تستمر طوال أسبوع، لكن الحكومة ناشدت المواطنين "التحلي بالهدوء ومساعدة بعضهم البعض".