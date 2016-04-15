طالبان تشن هجوماً كبيراً على مدينة قندوز الأفغانية

قال مسؤولون محليون أفغان، اليوم الجمعة، إن المئات من مقاتلي حركة طالبان بدأوا هجوما للسيطرة على مدينة قندوز شمال البلاد، التي سيطروا عليها بضعة أيام العام الماضي.

وشن المقاتلون هجوما حول قندوز بعد أيام فقط من إعلانهم بدء هجمات الربيع السنوية، متعهدين بشن هجمات كبيرة بالاستعانة بمفجرين انتحاريين ومقاتلين للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب.

واندلع قتال، أمس الخميس، في ست مناطق بإقليم قندوز، وهو معقل مهم بالشمال قرب الحدود مع طاجيكستان، وأيضا حول عاصمة الإقليم، وخاضت قوات الأمن الأفغانية معارك ضد المتطرفين طوال الليل.

وقال محمد قاسم، قائد شرطة قندوز لرويترز "تدور معارك شديدة لكن فشل المتشددون في السيطرة على أي منطقة ونقوم بصدهم".

وسيطر مقاتلو الحركة لفترة وجيزة على المدينة العام الماضي في ضربة كبيرة لحكومة الرئيس أشرف عبدالغني، وهددوا أيضا بالسيطرة على إقليم هلمند في الجنوب بعد اجتياحهم العديد من المناطق القريبة منه.