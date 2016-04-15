غزة.. حماس "تعزز أمن" الحدود مع مصر

بدأت حركة حماس، الخميس، تكثيف انتشارها الأمني على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة عبر مضاعفة المواقع الأمنية لضبط الحدود، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة.

وقال إياد البزم "بدأت قوات الأمن الوطني اليوم بزيادة عدد قواتها ومضاعفة عدد مواقعها الأمنية على طول الحدود الجنوبية مع مصر لتتمكن من ضبط الحدود بشكل أكبر".

وأشار إلى "إقامة 3 مواقع أمنية للمرة الأولى في المنطقة الواقعة بين معبر كرم أبوسالم (تسيطر عليه إسرائيل) وشرق رفح لتعزيز أمن الحدود".

وأضاف البزم "هذه رسالة أننا معنيون بأمن الحدود واستقرارها، ولن نسمح بأي خروقات أمنية أو استخدام المنطقة الحدودية للمساس بأمن مصر، نحن حريصون على أمن أشقائنا في مصر".

وقال ضابط أمني فلسطيني، لم يشأ كشف هويته، "هذه الترتيبات الأمنية الجديدة مهمة لطمأنة الإخوة في مصر أن الحدود آمنة وأننا لن نسمح بأي تجاوزات أمنية".

وكان وفد قيادي من حماس برئاسة موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، أجرى محادثات مع المسؤولين الأمنيين في مصر الشهر الماضي بهدف تطبيع العلاقات التي شهدت توتراً لسنوات عدة.