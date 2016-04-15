كوريا الشمالية تفشل في إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى

قالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية حاولت إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى قبالة ساحلها الشرقي، اليوم الجمعة، لكن عملية الإطلاق فشلت.

وأضافت الوكالة أنه يبدو أن المحاولة كانت لإطلاق صاروخ "موسودان" الذي يبلغ مداه 3 آلاف كيلومتر.

كما أعلن مسؤول أميركي أن كوريا الشمالية "فشلت" صباح الجمعة في إطلاق صاروخ، مضيفاً أن "الصاروخ رصده وتابعه مركز القيادة الاستراتيجية الأميركي".

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أجرت محاولة لإطلاق صاروخ في وقت مبكر من صباح الجمعة لكن عملية الإطلاق فشلت فيما يبدو.

ولم يتمكن المسؤول من تأكيد نوع الصاروخ. وأجرت كوريا الشمالية تجارب عدة على صواريخ قصيرة أو متوسطة المدى، لكنها لم تجر أي تجربة على طراز "موسودان".

وتوترت الأجواء في شبه الجزيرة منذ التجربة النووية الرابعة التي أجراها الشمال في يناير والتي أعقبها في فبراير إطلاق صاروخ فضائي في خطوة اعتبرت ستاراً لتجربة إطلاق صاروخ بعيد المدى.