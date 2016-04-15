محاكمة سويدي من حي راقٍ.. خطط لهجوم انتحاري

بدأت اليوم الجمعة محاكمة سويدي متطرف، كانت والدته قد أبلغت السلطات عنه على خلفية شرائه مواد متفجرة للتخطيط لهجوم انتحاري في السويد.

وتم توقيف ايدين سيفيغين (20 عاما) في شباط/فبراير من قبل أجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب السويدية، بعدما أنذرتهم والدته التي اكتشفت مشتريات ابنها المشبوهة.

وأقر الطالب، الذي نشأ في إحدى ضواحي ستوكهولم الراقية وكان ينوي التوجه نحو مهنة التعليم، بأنه أراد "الموت شهيدا"، حسب تعبيره، لكنه نفى أي نية لارتكاب هجوم على الأراضي السويدية. وقال للمحكمة: "لم أكن أنوي إيذاء أحد أو صنع قنبلة".

وخلال قراءة لائحة الاتهام التي تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة عنها، بدا أن هيئة الدفاع كانت في موقف ضعيف نظراً إلى قوة الأدلة المادية.

وسحب المتهم مبالغ نقدية منذ الأول من كانون الثاني/يناير واشترى ست زجاجات اسيتون وقداحات وكرات فولاذية وطنجرة ضغط وأسلاكا كهربائية وبطاريات ومواد لاصقة.

ويمكن استخدام هذه المكونات في صنع متفجرات من النوع الذي استخدمه منفذو هجوم بوسطن (الولايات المتحدة) الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 264 في نيسان/أبريل 2013، وفق ما قاله خبير أمام المحكمة.