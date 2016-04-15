محتجون يشتبكون مع الشرطة في باريس

قالت متحدثة باسم شرطة باريس إن محتجين حطموا واجهات محال تجارية وماكينات صرف آلي في شرق العاصمة الفرنسية، الخميس.

وقالت المتحدثة: "هناك 300 شخص يسببون ضرراً كبيراً في الوقت الحالي"، مضيفة أن الشرطة تنفذ عملية في الوقت الحالي، لكنها لم تعتقل أي شخص حتى الآن.

وشهدت باريس عدداً كبيراً من المسيرات غير المرخصة في الأسبوعين الماضيين إلى جانب سيطرة شبان يساريين على قصر الجمهورية، وهو ميدان كبير في شرق العاصمة.

وفي وقت سابق اليوم، اعتقل العشرات بعد اشتباكات مع الشرطة خلال مظاهرة نظمت احتجاجاً على خطط إصلاح عمالي مثيرة للجدل.

وانطلقت حركة "نوي ديبو" التي تعني "مستيقظون طوال الليل" في 31 مارس الماضي حين قررت مجموعة من النشطاء عدم الذهاب للمنزل بعد مسيرة ضد الإصلاحات العمالية المقترحة.