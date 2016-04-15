مقتل أكثر من 40 من داعش في غارة للطيران الأفغاني

قال مسؤولون اليوم الجمعة إن طائرات أفغانية قتلت أكثر من 40 مقاتلا مواليا لتنظيم داعش في غارة بإقليم ننكرهار بشرق البلاد.

ورغم صعوبة التحقق من مزاعم الطرفين بشأن عدد القتلى والجرحى إلا أن عملية أمس الخميس تبدو ضربة كبيرة على غير المعتاد من جانب سلاح الطيران الأفغاني الوليد، الذي يقوم ببناء قدراته منذ انسحاب التحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي من أغلب العمليات القتالية في 2014.

وقال مسؤول لرويترز "بناء على معلوماتنا شنت القوات الجوية الأفغانية الضربة وقتلت أكثر من 40 من مقاتلي داعش".

وأضاف أن المتطرفين تجمعوا لشنّ هجمات في ننكرهار المتاخمة لمناطق باكستانية ينعدم فيها القانون.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الأفغاني إن 42 من مقاتلي تنظيم داعش قتلوا في عملية مشتركة في ننكرهار أسفرت عن تدمير مركز تدريب للمتطرفين.

وأضاف أن القوات الجوية الأفغانية نفذت 83 عملية قتالية في أنحاء البلاد سببت خسائر كبيرة في صفوف حركة طالبان وتنظيم داعش.