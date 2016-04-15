مقتل جنديين أرمينيين برصاص أذري في ناغورني قره باغ

قتل جنديان أرمينيان، ليل الخميس- الجمعة، في مواجهات في ناغورني قره باغ رغم الهدنة في هذه المنطقة المتنازع عليها بين باكو ويريفان التي سقط فيها 110 قتلى على الأقل في معارك منذ مطلع أبريل، وفق السلطات الانفصالية.

وقالت وزارة الدفاع في ناغورني قره باغ في بيان إن القوات الأذرية أطلقت النار على المواقع الأرمينية على طول خط الجبهة ليلاً، مستخدمة خصوصاً مدفعية الهاون وقاذفات القنابل.

كما أشارت إلى أن قناصة قاموا أيضاً بإطلاق النار.

وكانت أذربيجان قد أعلنت، الخميس، مقتل أحد جنودها.

ووقعت الأطراف المتحاربة في موسكو وقفاً لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 5 أبريل، لكن القتال المتقطع مستمر على طول خط ترسيم الحدود.

وكانت هذه أسوأ أعمال عنف منذ أول اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 1994 بعد حرب أدت إلى مقتل 30 ألف شخص وتشريد مئات الآلاف، غالبيتهم أذريون.