ميركل وممثلون عن الاتحاد الأوروبي بتركيا الأسبوع المقبل

أعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن ميركل ستسافر إلى مدينة غازي عنتاب التركية السبت 23 نيسان/أبريل إلى جانب عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي.



وقال المتحدث شتيفن زايبرت خلال مؤتمر صحافي إن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، والنائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، سيشاركان في الرحلة أيضاً.



وتأتي الزيارة في ظل خلاف دبلوماسي بين ألمانيا وتركيا. وطلبت أنقرة محاكمة الفنان الكوميدي الألماني، يان بومرمان، بسبب قصيدة بذيئة عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ألقاها على التلفزيون الألماني.