وزير خارجية فرنسا يزور روسيا لبحث ملفي سوريا وأوكرانيا

يقوم وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك آيرولت، الثلاثاء، بزيارة إلى موسكو حيث يبحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف النزاع في سوريا وأزمتي أوكرانيا وليبيا كما أعلن المتحدث باسم الخارجية الجمعة.

وستكون تلك الزيارة الأولى لرئيس الوزراء السابق إلى روسيا منذ تعيينه وزيرا للخارجية في فبراير كما أوضح المتحدث رومان نادال.

ويصطدم تطبيق اتفاقات مينسك للسلام في أوكرانيا الموقعة في فبراير 2015 تحت إشراف المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بعرقلة من كييف وموسكو اللتين تتبادلان المسؤولية عن ذلك.

ويتهم الغرب روسيا بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا عسكريا.

ودعا هولاند وميركل الجمعة الحكومة الأوكرانية الجديدة إلى "تسريع الإصلاحات" لاسيما لمكافحة الفساد وإحراز "تقدم سريع" في عملية السلام في شرق البلاد.

وقالت الرئاسة الفرنسية بعد اتصال هاتفي بين هولاند وميركل والرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو "من الضروري أن تترجم الدينامية الجديدة التي نجمت عن تغيير الحكومة إلى نتائج سريعة وعملية" في هذا البلد الذي يشهد نزاعا مسلحا وازمة اقتصادية.

وكان فولوديمير غرويسمان المؤيد للغرب عين، الخميس، رئيسا للوزراء بهدف وضع حد للأزمة في أوكرانيا والأفراج عن المساعدات الغربية، خلفا لارسيني ياتسينيوك الذي تعرض لانتقادات حول تباطؤ الإصلاحات وفضائح فساد.