6 آلاف مهاجر يصلون إيطاليا منذ الثلاثاء

أعلنت منظمة الهجرة العالمية الجمعة أن نحو 6 آلاف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ الثلاثاء في الوقت الذي بدأ فيه "موسم" العبور إلى أوروبا.

وأعلن متحدث باسم منظمة الهجرة العالمية ميشال ميلمان "هذا الأسبوع كل حالات الوافدين تقريباً"، تم تسجيلها. في الإجمال، سجل وصول 5664 شخصاً إلى أوروبا منذ الثلاثاء 174 منها فقط في اليونان بينما وصل 357 شخصاً صباح الجمعة إلى ميسيني في إيطاليا.

وكان مسؤولون أوروبيون أشاروا في الأسابيع الماضية إلى وجود مئات آلاف الأشخاص الذين ينتظرون على السواحل الليبية الفرصة للتوجه إلى أوروبا.

وأعلن فريدريكو سودا مدير مكتب التنسيق التابع للمنظمة في روما في بيان "التقى فريق منظمة الهجرة العالمية عدداً كبيراً من المهاجرين وحدد أن نقطة انطلاق الجميع هي ليبيا. غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء وسجلنا ارتفاعاً في عدد القادمين من القرن الإفريقي خصوصاً أريتريا".

وتابع سودا "في الوقت الحالي من غير الممكن إقامة رابط بين زيادة عدد القادمين إلى وسط المتوسط والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وإغلاق طريق البلقان.

غالبية المهاجرين القادمين من ليبيا من الأفارقة. عدد قليل جداً من السوريين يأتون من ليبيا في الأشهر الأخيرة".

في الإجمال، سجل وصول أكثر 177200 مهاجر ولاجئ إلى أوروبا منذ مطلع العام بحسب منظمة الهجرة العالمية.