إجراءات أممية "مهمة" محتملة ضد كوريا الشمالية

دان مجلس الأمن الدولي بشدة إطلاق كوريا الشمالية، الجمعة، صاروخاً باليستياً، مؤكداً أن هذه التجربة الصاروخية تمثل انتهاكاً لقراراته حتى ولو أنها فشلت.

ودعا المجلس بيونغ يانغ إلى الكف عن انتهاك قراراته التي تحظر على النظام الستاليني تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وقال المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر، إنه على استعداد "لفرض إجراءات جديدة مهمة" ضد كوريا الشمالية، مؤكداً أنه يتابع عن كثب تصرفاتها.

وأضاف البيان أنه "على الرغم من أن عملية إطلاق الصاروخ الباليستي" الكوري الشمالي "كانت فاشلة، فإن هذه المحاولة تمثل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وفشلت كوريا الشمالية الجمعة في تجربة إطلاق صاروخ باليستي يرجح أنه من طراز موسودان المتوسط المدى، وذلك بعد سلسلة من النجاحات التي أعلنت عنها في برنامجيها النووي والباليستي.

وأعلن مسؤول في الاستخبارات الكورية الجنوبية أن الصاروخ اختفى من على شاشات الرادار بعد ثوان على إطلاقه، بينما أكدت وزارة الدفاع الأميركية أنه انفجر في الجو.