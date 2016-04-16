الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات قادمة من سوريا

أحبطت قوات حرس الحدود الأردنية، فجر اليوم السبت، محاولة تهريب سيارتين تحملان مواد مخدرة، قادمتين من الأراضي السورية، وطبقت قوات الحرس قواعد الاشتباك عليهما ما أدى إلى إعطابهما وضبط المواد المخدرة، فيما لاذ من بداخلهما بالفرار باتجاه العمق السوري.

وتم ضبط 4 ملايين و670 حبة مخدر من نوع كبنتاغون بوزن 835 كيلوغراما، و4364 كف حشيش بوزن 815 كيلوغراما، وبوزن إجمالي 1650 كيلوغراما، وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.

وأكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن جيش بلاده لن يتهاون أو يتردد في التعامل مع أي محاولة للمساس بالأمن الوطني للمملكة أو اقترابها من حدودها.