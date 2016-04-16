الجيش التركي يقتل 23 مسلحاً كردياً في اشتباكات وقصف جوي

قتلت القوات المسلحة التركية 23 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في أحدث اشتباكات في شرق البلاد، ومن بين القتلى ثلاثة سقطوا إثر ضربة جوية، حسب ما أعلنته هيئة الأركان العامة في تركيا اليوم السبت.

وذكرت مصادر أمنية أن مقاتلات وطائرات هليكوبتر هجومية أطلقت نيرانها على منطقة غابات جبلية في إقليم تونجلي، شرق البلاد، بعد أن رصدت طائرات بدون طيار تابعة للجيش مجموعة من نحو 20 مقاتلا من حزب العمال الكردستاني هناك أمس الجمعة.

وقال بيان القوات المسلحة إن ثلاثة من المسلحين قتلوا في الضربات الجوية.

وفي مناطق أخرى في الجنوب الشرقي ذكر البيان الذي صدر اليوم السبت أن الجيش قتل ثمانية من حزب العمال الكردستاني في سيلفان وستة في نصيبين وثلاثة في شرناق وثلاثة آخرين في يوكسيكوفا أمس الجمعة.

من جهتها، قالت مصادر أمنية أمس الجمعة إن أربعة جنود أتراك قُتلوا وأصيب اثنان عندما استهدفت قنبلة مركبة عسكرية في إقليم ماردين جنوب شرقي تركيا.