اليمن.. مجلس التعاون يؤكد دعمه عقد مباحثات الكويت

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني دعم دول مجلس التعاون للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإنجاح المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية.

وشدد الزياني على ضرورة احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل لحقن الدماء اليمنية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحافظات والمدن المحاصرة.

كما أشاد الزياني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بالجهود التي تقوم بها دولة الكويت من أجل وقف نزيف الدماء وإحلال السلم في اليمن الشقيق، معبراً عن تقديره البالغ لاستضافة الكويت المشاورات يوم الاثنين المقبل، وما وفرته الحكومة الكويتية من إمكانيات ودعم لتيسير عقد المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأعرب عن أمله في نجاح الجولة الجديدة من المشاورات بهدف استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وقال الزياني "إن أي خرق لوقف إطلاق النار واستمرار الأعمال القتالية لن يوفر الأجواء المناسبة لاستكمال هذه الجولة من المشاورات التي يتطلع المجتمع الدولي إلى نجاحها حفاظا على الأمن والسلم والاستقرار في اليمن.