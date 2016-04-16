بريطانيا تعتقل شاباً يشتبه بتورطه في الإرهاب

اعتقلت الشرطة البريطانية شابا (18 عاما) في مطار مانشستر، اليوم السبت، للاشتباه في ارتكابه جرائم إرهابية فيما يتعلق بالحرب في سوريا.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز في بيان، إن المراهق وهو من مدينة برمنغهام الإنجليزية لم يشكل خطرا على الأمن العام، لكنها لم تعلن مزيدا من التفاصيل عن سبب احتجازه.

وأضافت الشرطة أن اعتقاله لا علاقة له باعتقال خمسة أشخاص من برمنغهام أمس الجمعة. وقال مصدر أمني إن اعتقالات الأمس مرتبطة بالهجمات الانتحارية التي وقعت الشهر الماضي في بروكسل، والتي قتلت 32 شخصا وهجمات باريس في نوفمبر التي قتلت 130 شخصا.

وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الإسبانية رجلا وزوجته يعتقد أنهما ينتميان لجماعة ساندت مقاتلي تنظيم داعش وجندت أفرادا لصالحه من بينهم أفراد نفذوا هجمات انتحارية في سوريا.

وكان رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل قد حذر الأسبوع الماضي من أن أوروبا مازالت عرضة لمزيد من التهديدات داعيا قوات الأمن للتحلي باليقظة.