بعد ساحل العاج .. الإرهاب يهدد غانا وتوغو

حذر جهاز الاستخبارات في غانا في تقرير نشر الجمعة من أن غانا وتوغو هما "هدفان مقبلان" لهجمات إرهابية مماثلة لتلك التي استهدفت مؤخرا بوركينا فاسو وساحل العاج.

وجاء في مذكرة داخلية لإدارة الهجرة في غانا مؤرخة بتاريخ 9 أبريل ونشرتها وسائل إعلام محلية عديدة الجمعة، أن "أمانة سر مجلس الأمن القومي جمعت معلومات استخبارية تشير إلى أن احتمال تعرض البلاد لهجوم إرهابي هو احتمال حقيقي".

وهذه المذكرة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس تستند إلى تقرير لجهاز الاستخبارات يؤكد أن "غانا وتوغو هما الهدفان المقبلان بعد الاعتداءات التي استهدفت بوركينا فاسو وساحل العاج".

وساحل العاج حدودية مع غانا التي تتقاسم حدودا مع بوركينا فاسو.

وتضيف المذكرة أن "التهديد تؤكده معلومات تم الحصول عليها من خلال استجواب إرهابي مالي تبين أنه العقل المدبر للهجمات التي استهدفت غراند بسام في ساحل العاج".

وكان 3 أشخاص هاجموا في 13 مارس منتجع غراند بسام، ما أدى إلى مقتل 19 شخصا.

وتبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب مسؤولية الاعتداء، وقال إنها رد على التدخل الفرنسي في منطقة الساحل ضد المتطرفين.