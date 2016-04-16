شرطة إسبانيا تعتقل مغربياً وإسبانية على صلة بـ"داعش"

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على مغربي وإسبانية على صلة بتنظيم "داعش" في مدينة الجزيرة الخضراء الساحلية جنوب إسبانيا، السبت، أثناء محاولتهما السفر إلى المغرب مع طفلهما، وفق وزارة الداخلية الإسبانية.

وذكر بيان للوزارة أن الزوجين جزء من مجموعة تدعم التنظيم، وتجند مقاتلين له، وتضم أفراداً نفذوا تفجيرات انتحارية في سوريا.

وأضافت، دون مزيد من التفاصيل، أن شقيق الرجل قتل مؤخراً في تفجير انتحاري، ما دفع الزوجين للسفر إلى المغرب على وجه السرعة، وتم وضع الطفل تحت الرعاية.

وتفتش السلطات منزل الزوجين في غرناطة، ولا يزال التحقيق مستمراً.

واعتقلت إسبانيا 18 شخصاً هذا العام لاتهامات بوجود صلات تربطهم بمتطرفين.