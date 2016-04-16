عباس: ندعم جهود فرنسا لإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن دعمه الكامل للمبادرة الفرنسية في عقد مؤتمر دولي خاص بالعملية السياسية وتشكيل مجموعة الدعم الدولية، في إطار جدول زمني محدد، مؤكداً استعداد الفلسطينيين لإنجاح تلك الجهود الفرنسية.

الرئيس الفلسطيني أكد أن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتنفيذ خطة التحرك من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، تدرس التوقيت المناسب لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن حول الاستيطان، وسط استمرار الفلسطينيين، وفقاً لعباس، في المشاورات مع فرنسا ومع الدول المعنية.

وشدد عباس على الوقوف إلى جانب فرنسا وشعبها في مكافحة كل أشكال الإرهاب وصوره.