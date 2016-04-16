تركيا.. مقتل 4 جنود وإصابة 2 في هجوم بقنبلة

قالت مصادر أمنية تركية إن 4 جنود قتلوا وأصيب 2 عندما انفجرت قنبلة في مركبة عسكرية بإقليم ماردين في جنوب شرق تركيا الجمعة.

وأضافت المصادر أن المركبة كانت تقوم بدورية بين قريتين في ضاحية سافور بإقليم ماردين، مضيفة أن المصابين يعالجان في المستشفى.

ويشهد جنوب شرق تركيا ذو الأغلبية الكردية، موجة من العنف والاشتباكات بين قوات الأمن الحكومية وعناصر "حزب العمال الكردستاني" المحظور بعد انهيار وقف لإطلاق النار العام الماضي.

وقتل آلاف من المسلحين ومئات من الجنود والمدنيين منذ استأنف "حزب العمال الكردستاني" قتاله للحصول على حكم ذاتي للأكراد الصيف الماضي لينهار وقف إطلاق نار دام لعامين ونصف العام وتنهار معه عملية للسلام.

واستبعدت الحكومة العودة للتفاوض وقالت إنها ستسحق "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره منظمة إرهابية هي وحلفاؤها الغربيون.

وتتكرر التفجيرات التي تستهدف مركبات الأمن ومنشآته في جنوب شرق تركيا. وانفجرت يوم الاثنين الماضي سيارة ملغمة في قاعدة عسكرية بديار بكر، فقتلت جندياً وأصابت 20 بعد ساعات من تأجيل اجتماع للحكومة بالمنطقة.

وأودى الصراع الدائر بين "حزب العمال الكردستاني" والسلطات التركية منذ 1984 بحياة أكثر من 40 ألف شخص.