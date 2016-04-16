نواب أميركيون يوقعون خطاب تأييد لإسرائيل بالأمم المتحدة

قالت واحدة من الرعاة البارزين لخطاب موجه للرئيس الأميركي باراك أوباما، إن أكثر من 90% من أعضاء مجلس النواب الأميركي وقعوه للمطالبة باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور أي قرارات في الأمم المتحدة يرونها منحازة ضد إسرائيل.

وقالت النائبة نيتا لوي إن 394 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 وقعوا على الخطاب الذي أرسل لأوباما الخميس.

وأرسل الخطاب في وقت جددت فيه السلطة الفلسطينية مساعيها لإقناع مجلس الأمن الدولي بإدانة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض عربية في القدس الشرقية والضفة الغربية.

واعترضت الولايات المتحدة على قرار مماثل في مجلس الأمن قبل خمس سنوات.

ومع تعثر جهود الولايات المتحدة للتوسط من أجل التوصل لاتفاق على أساس حل الدولتين منذ 2014 تسعى فرنسا لقيادة عدد من الدول لعقد مؤتمر بهدف الضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة للمفاوضات الرامية لإنهاء الصراع.