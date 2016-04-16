هولاند من بيروت: سنقدم مساعدة فورية للجيش اللبناني

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم السبت، خلال زيارة يقوم بها إلى لبنان ضمن جولة شرق أوسطية، أن بلاده ستقدم "مساعدة فورية" لدعم القدرات العسكرية للبنان.

وقال هولاند، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في بيروت، إن فرنسا ستقدم "مساعدة فورية لتعزيز القدرات العسكرية للبنان".

وأشار إلى أنه خلال الأيام المقبلة، سيحدد وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان مع نظيره اللبناني المعدات اللازمة "لتعزيز قدرة لبنان على ضمان أمنه".

وفي سياق آخر، أعلن هولاند السبت أن باريس ستقدم دعما بـ100 مليون يورو على ثلاث سنوات للبنان لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين.

وأوضحت مصادر في محيط هولاند لوكالة "فرانس برس" أن الدعم الكامل يتمثل بـ100 مليون يورو، ضمنها 50 مليون يورو ابتداء من العام الحالي لتسريع المساعدات.

وكان هولاند قد وصل بعد ظهر اليوم السبت، إلى لبنان، المحطة الأولى في جولة تستمر أربعة أيام في الشرق الأوسط، وتشمل مصر والأردن.

وكان في استقبال هولاند في مطار بيروت الدولي نائب رئيس الحكومة اللبنانية وزير الدفاع سمير مقبل. وقد التقى هولاند حتى الآن برئيس الوزراء تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتهيمن على "زيارة العمل" هذه، التي تستمر يومين، أزمة اللاجئين السوريين، إذ يستضيف لبنان حاليا 1.1 مليون لاجئ سوري.

وسيزور هولاند مخيما للاجئين السوريين، حيث سيلتقي عائلات سورية مرشحة للجوء إلى فرنسا.

وبعد لبنان سيتوجه هولاند الى مصر لزيارتها الأحد والاثنين، ومنها الى الأردن الثلاثاء.