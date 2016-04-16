صور.. قتلى وعالقون بزلزال ثانٍ يهز اليابان

أعلنت السلطات اليابانية مقتل 18 شخصاً على الأقل بعد زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب ليل الجمعة- السبت جنوب غرب اليابان، وأدى إلى انهيار مبان وعدد من حوادث انزلاق التربة، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الأشخاص قد يكونون عالقين تحت الأنقاض.

وقال تومويوكي تاناكا، المسؤول في إدارة منطقة كوماموتو في جزيرة كيوشو، إن عشرة أشخاص قتلوا في الزلزال الجديد. وكان زلزال قوي ضرب المنطقة نفسها الجمعة وأدى إلى سقوط تسعة قتلى على الأقل.

من جهتها، تحدثت شبكة التلفزيون اليابانية "أن اتش كي" عن سقوط 15 قنيلاً و760 جريحاً على الأقل، بينما أشار ناطق باسم الحكومة اليابانية إلى عدد كبير من الأشخاص العالقين تحت الأنقاض.

وكان مسؤول آخر في إدارة مقاطعة كوماموتو تحدث في حصيلة سابقة عن مقتل "سبعة أشخاص".

وأدى انزلاق للتربة إلى جرف عدد كبير من المنازل وقطع إحدى الطرق السريعة في منطقة. وكان الزلزال الأول ألحق أضراراً بالمباني القديمة، لكن الهزة التي وقعت ليل الجمعة- السبت أدت إلى أضرار في مبان أكبر وانهيار بعضها في منطقة كوماموتو.

وشكلت السلطات منذ مساء الخميس خلية أزمة حول رئيس الوزراء شينزو آبي، وأعلنت حالة الكارثة الطبيعية.

والسبت، أفادت السلطات عن ثوران طفيف في بركان اسو الواقع في جزيرة كيوشو، لكنها لم تصدر أي إنذار بشأنه، كما أنها لم تربط بين ثورانه وتزامنه مع الزلازل.