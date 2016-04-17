أميركا.. عاصفة ثلجية تلغي مئات الرحلات الجوية

أعلن مسؤولون أن عاصفة ثلجية عاتية اجتاحت ولاية كولورادو الأميركية يوم السبت وأدت لسقوط ثلوج بلغ ارتفاعها 61 سنتيمترا في بعض مناطق الولاية، ما أجبر شركات طيران على إلغاء معظم الرحلات الجوية المقررة في مطار دنفر.

وقال المطار في بيان إن شركة يونايتد ايرلاينز ألغت كل رحلاتها من وإلى مطار دنفر الدولي.

وأظهر موقع "فلايت أوير" على الإنترنت والذي يتابع حركة الطيران، أن أكثر من 800 رحلة جوية ألغيت عموما يوم السبت. كما أُجلت عشرات من الرحلات الأخرى.

وأفادت الهيئة القومية للأرصاد الجوية أن تساقط الثلج بشكل كثيف بدأ مساء الجمعة ومن المتوقع استمراره خلال اليوم الأحد.