الأردن.. الأمن ينفي اقتحام مقر جبهة العمل الإسلامي

نفى مصدر أمني مسؤول في جهاز الأمن العام الأردني، اليوم الأحد، ما ذكره المكتب الإعلامي في جبهة العمل الإسلامي بأن قوة أمنية اقتحمت مقر حزب الجبهة في العاصمة عمّان.

وأوضح المصدر لـ"العربية.نت" بأن بلاغاً وصل إلى جهاز الأمن العام يفيد أن شخصاً حاول فتح مقر الجماعة الإخوان المسلمين (غير المرخص)، مضيفاً أن دورية الأمن وصلت إلى مقر حزب الجبهة العمل الإسلامي بالخطأ بدلاً من مقر الحزب الذي أغلق بالشمع الأحمر الأسبوع الماضي باعتباره غير مرخص.

وقال المصدر المسؤول إن دورية الأمن غادرت المكان على الفور حين تبين بأن العنوان خطأ، مؤكداً أن قوات الأمن لم تقتحم المقر.

وكانت حزب جبهة العمل الإسلامي أعلنت في بيان، الأحد، أن الأجهزة الأمنية حاولت اقتحام مقرها واعتقال عدد من موظفيها.