الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر سوريا

أحبطت قوات حرس الحدود الأردني محاولة إدخال 1650 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون والحشيشة، مصدرها الأراضي السورية، بحسب ما أعلن مصدر رسمي الأحد.

وقال مصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان إن "قوات حرس الحدود أحبطت فجر أمس (السبت) محاولة تهريب على الواجهة الشمالية الشرقية لسيارتين مقبلتين من الأراضي السورية" من اتجاهين مختلفين بهدف تشتيت "انتباه قوات حرس الحدود وجهدها في التعامل مع الموقف".

وأضاف "تم تطبيق قواعد الاشتباك على السيارتين داخل الأراضي السورية، ما أدى إلى إعطابهما والسيطرة عليهما وفرار من بداخلهما باتجاه العمق السوري".

وتم ضبط 4.670 ملايين حبة مخدر من نوع كبتاغون وزنها 835 كيلوغراما، و4364 كفا من حشيشة الكيف وزنها 815 كيلوغراما، وفقا للمصدر. وبهذا يكون الوزن الاجمالي للمخدرات المضبوطة 1650 كيلوغراما.

وكانت قوات حرس الحدود أحبطت الاحد الماضي محاولة ادخال الف و389 كيلوغراما ونصف كيلوغرام من المخدرات، مصدرها الاراضي السورية.

وعززت السلطات الأردنية الرقابة على الحدود مع سوريا البالغ طولها أكثر من 370 كيلومترا وأوقفت عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني. وهي تعلن من حين لآخر عن إحباط محاولات لتهريب المخدرات.

وتؤكد وزارة الداخلية أن 85% من المخدرات التي يتم ضبطها معدة للتهريب الى خارج الأردن.

وعقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة تتراوح بين 3 أعوام و15 عاما من السجن بحسب الكميات التي يتم ضبطها. أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتهما إلى 3 سنوات من السجن.