المدعي العام الأسترالي يرجح إجراء انتخابات مبكرة بيوليو

أعلن المدعي العام الأسترالي اليوم الأحد أنه من المرجح إجراء انتخابات مبكرة يوم الثاني من يوليو، قبل أسبوع حاسم في البرلمان لرئيس الوزراء مالكولم ترنبول.

وسينعقد البرلمان هذا الأسبوع لدراسة عدة مشروعات قوانين قد يقود رفضها إلى حل مجلسي البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وتم بالفعل تقديم موعد عرض الموازنة العامة لعام 2015-2016 أسبوعا إلى الثالث من مايو لتسهيل إجراء انتخابات مبكرة.

وأكد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ المطلوب منهم تمرير القوانين أنهم سيرفضونها.

وإذا خسر ترنبول انتخابات الثاني من يوليو، ستشهد البلاد سادس رئيس وزراء منذ عام 2010.

وتولى ترنبول السلطة بعد انقلاب داخل حزبه في سبتمبر أطاح برئيس الوزراء السابق توني أبوت.

وتراجعت شعبية حكومة ترنبول في الأشهر الأخيرة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن انتخابات يوليو ستشهد منافسة ضارية.