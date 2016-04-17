لندن.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد سياسة كاميرون التقشفية

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرة، السبت، في شوارع لندن احتجاجاً على سياسات التقشف لحكومة ديفيد كاميرون، ودعا بعضهم إلى استقالة رئيس الوزراء المحافظ.

وقدرت وسائل الإعلام البريطانية عدد المشاركين في المسيرة بخمسين ألفاً، في حين لم تدل الشرطة بأي أرقام.

وتوجهت المسيرة التي ضمت أعضاء في المعارضة العمالية ونشطاء سلام ونقابيين، من جامعة وسط لندن بعد الظهر.

وندد المتظاهرون بالتخفيضات في التقديمات الاجتماعية وبسياسات التقشف التي يتبعها ديفيد كاميرون ووزير ماليته جورج اوزبورن منذ عام 2010، ملوحين بلافتات كتب عليها "يجب أن يرحل" في إشارة إلى رئيس الوزراء.

وقالت المسؤولة في "حزب العمال" ديان ابوت إن "النضال ضد التقشف هو نضال العصر".

وأضافت "التقشف يهدد نظام التأمين الصحي (المجاني). التقشف يمنع السلطات المحلية من بناء مساكن. التقشف يدفع الناس العاطلين عن العمل إلى القبول بعقود لا تشير إلى ساعات عمل محددة. التقشف يهدد مستقبل الشباب".

من جهته، قال كريس نينهام عضو حركة "أوقفوا تحالف الحرب" السلمية إن "التقشف ليس ضرورة اقتصادية لكنه خيار سياسي".

وأضاف: "علينا ألا نتخلص فقط من ديفيد كاميرون، بل من كل هذه الحكومة المحافظة الفاسدة".