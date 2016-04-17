بلجيكا.. وزير جديد للنقل بدلا من المهملة "غالان"

تقرر الأحد تعيين فرنسوا بيلو وزيرا جديدا للنقل في بلجيكا ليحل مكان الوزيرة الليبرالية الفرنكوفونية، جاكلين غالان، المتهمة بالتقصير في مجال أمن مطارات بلجيكا، وفق ما أعلنت مصادر رسمية.

وأوضح بيان للقصر الملكي أن بيلو الفرنكوفوني الليبرالي سيقسم اليمين أمام الملك فيليب صباح الاثنين.

وبالو (62 عاما) النائب ورئيس بلدية روشفور (جنوب شرق) متخصص في مجال النقل ومهندس مدني، وقد اختير لهذا المنصب نظرا إلى كفاءاته في مجال السكك الحديد وإدارة المؤسسات العامة، حسب ما أوضح حزب "الحركة الإصلاحية" المنتمي إليه.

ووعد بالو بإعادة الهدوء والثقة واضعا نصب عينيه أولوية إعادة العمل الى مطار بروكسل-زافنتم الدولي كالمعتاد اثر الهجوم المزدوج الذي استهدفه في 22 مارس.

وبالو هو سياسي رصين وخبير، وتتناقض شخصيته مع الوزيرة السابقة التي يحل مكانها.

ووجدت غالان نفسها مضطرة الى تقديم استقالتها بعد اتهامها بتجاهل تقارير تحذر من "ثغرات خطيرة" في امن مطارات بلجيكا.

وبعد يومين من التوتر المتصاعد، قرر رئيس الوزراء شارل ميشيل، وهو ليبرالي وفرنكوفوني مثل غالان، التخلي عن الوزيرة التي واصل حتى وقت قريب دعمها رغم الاتهامات الموجهة اليها بعدم الكفاءة منذ بدأت الحكومة مهماتها في اكتوبر 2014.

وبعد أقل من شهر على الاعتداءات، بات موقف الوزيرة السابقة غير قابل للدفاع عنه، بعد أن نفت تلقيها في عام 2015 تقريرا من المفوضية الأوروبية يشير الى وجود ثغرات في مجال الأمن في المطارات البلجيكية.

واعتبر تقرير المفوضية الأوروبية أن المعايير البلجيكية "غير مطابقة" في مجال الأمن، لافتا إلى "وجود ثغرات خطيرة".