إسرائيل تعلن اكتشاف نفق جديد للتسلل من غزة إليها

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه اكتشف نفقا جديدا للتسلل حفرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويمتد من قطاع غزة لمئات الأمتار داخل الأراضي الإسرائيلية.



وقال اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر المتحدث باسم الجيش في مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين أجانب "قمنا بتحييد النفق في الأراضي الإسرائيلية وجعلناه غير صالح ".



ونقل مراسل "العربية" عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله إن اكتشاف النفق الهجومي هو إنجاز استخباراتي إسرائيلي لكن حماس لن تكفّ عن محاولات حفر أنفاق كهذه".

يشار الى ان اكتشاف شبكة الانفاق تأتى بفعل الأجهزة التقنية الجديدة التي يستخدمها جيش الاحتلال وتموّل تطويرها الولايات المتحدة، وتقوم إسرائيل منذ أسابيع بأعمال حفر على امتداد السياج الحدودي مع غزة ، بحثا عن فتحات أنفاق وقد انهار عدد من الأنفاق داخل القطاع بالتزامن والنشاط الإسرائيلي.