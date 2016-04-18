استقالة وزير سويدي مسلم لاتهامه بـ"معاداة السامية"

قدم وزير الإسكان السويدي محمد قبلان، وهو مسلم من أصل تركي، اسقالته الاثنين، بعد تعرضه لموجة انتقادات شديدة في الأوساط السياسية والإعلامية واتهامه بـ "معاداة السامية" من قبل السفير الإسرائيلي بستوكهولم، عقب نشر الصحافة تصريحات سابقة لقبلان، والتي شبّه فيها الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بالإبادة الجماعية في معسكرات النازية.

ووفقا للإذاعة السويدية، فقد أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، الاثنين، عن اسقالة قبلان، وتعيين ببير بولوند، وهو من حزب البيئة، المتحالف مع الحكومة، بديلا لقبلان الذي ينتمي للحزب نفسه.

وكانت صحيفة "سفنسكا داغبلادت" نشرت أمس الأحد في شريط فيديو، مأخوذ من قناة صومالية يعود لسنة 2009، يقول فيه قبلان في مقابلة مع القناة إن تصرفات الإسرائيليين ضد الفلسطينيين تشبه ممارسات النازيين في ألمانيا ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية".

ونشرت الصحيفة الفيديو في تقرير لها أمس الأحد، وقالت إن تصريحات قبلان جاءت بعد زيارة قام بها إلى غزة عام 2009، حيث ظهر وهو يجلس على طاولة واحدة مع رجل دين محلي وممثل عن مكتب مكافحة التمييز العنصري لبحث موضوع الخوف من الإسلام أو ما يعرف بالـ "إسلاموفوبيا".

وأجرت الصحيفة عدة لقاءات ونشرت تصريحات سياسية خاصة من أحزاب المعارضة اليمينية، طالبت معظمها بتنحي الوزير، فيما اعتبر السفير الإسرائيلي في السويد إسحاق باخمان، أن " الوزير السويدي ذهب بخطوات بعيدة جدا وصلت إلى حد وقوعه بمعاداة السامية"، حسب وصف السفير.

وقال باخمان: مقارنتنا مع النازيين عندما تكون هناك أشكال مختلفة من الهجمات ضد إسرائيل هو عمل غير منطقي، وهو أيضا معاداة للسامية. لا توجد أوجه تشابه، وهذا ليس فقط لأنني أرغب بأن أقول ذلك، ولكن أيضا حسب تعريف الاتحاد الأوروبي لمعاداة السامية".

وأشار السفير الإسرائيلي إلى أن لوائح البرلمان الأوروبي تعتبر أن مقارنات السياسة الإسرائيلية المعاصرة مع النازية يمكن اعتباره معاداة للسامية.

وتعرض الوزير قبلان لانتقادات حادة من مسؤولين في الحكومة أيضا، حيث قالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، إن "حديث كابلان كان رهيباً وأنا أرفض هذا بشدة".

من جهته، قال قبلان في نفس المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة الاثنين، بأنه "يرفض كل أشكال التطرف، وأفكار حزب البيئة ترمز إلى السلام والتنوع والتضامن العالمي، وهذه المبادئ هي قيمي التي اؤمن بها أيضاً".

يذكر أن العلاقات السويدية مع إسرائيل توترت في الآونة الأخيرة خاصة بعد تصريحات لوزير الخارجية مارغوت فالستروم، في وقت سابق من هذا العام، والتي أدانت فيها "القتل خارج نطاق القانون" الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين.