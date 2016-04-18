البحرين تعلن القبض على مشتبه بهم في تفجير "كرباباد"

أعلن وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في استهداف لدورية أمنية بقرية كرباباد. جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقده الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الأحد بحضور كبار ضباط الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن الجهود الأمنية، مستمرة في تعزيز الإجراءات اللازمة لمحاسبة ما تبقى من جيوب تحريضية، والتي "كانت سبباً رئيسياً للأعمال الإرهابية التي قتل بسببها 17 من رجال الأمن منذ العام 2011 "، مضيفاً أنه تم الكشف عن المتورطين في تلك القضايا وتقديمهم للعدالة.

وأوضح الوزير أن المحرضين والمنفذين يتحملون المسؤولية القانونية، وأن العملية الإرهابية الأخيرة سبقها تحريض من الداخل والخارج، ضمن محاولات تصعيدية، منوها في الوقت ذاته بمسؤولية أولياء الأمور في الحفاظ على أبنائهم وحمايتهم من آثار التحريض السيئ والنأي بهم عن ارتكاب الأعمال المخالفة للقانون. وقال: "ليكن معلوماً لدى الجميع أن رجال الأمن مخولون قانونا باستخدام السلاح ضد كل ما يعرض حياتهم أو أمن البلد للخطر، وأن مهمة رجال الشرطة هي حماية الأمن والنظام العام".

وكانت الداخلية البحرينية قد أعلنت عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين إثر "عمل إرهابي" في قرية كرباباد.