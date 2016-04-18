الجيش البحريني يعلن استعداده للتصدي للمجموعات الإرهابية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان استلمت العربية نت نسخة منه جاء فيه أن الجيش البحريني على استعداد للتصدي للمجموعات الإرهابية التي تتعرض لدوريات الأمن ورجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم في حفظ الأمن، وإنها جاهزة للتعامل بكل حزم وعزم مع هذه الشرذمة لقطع أيادي الفتنة واجتثاث رؤوسها.

وأضاف البيان" وتُعلن أن تلك الأعمال الإرهابية والمخططات الإجرامية ضد استقرار وأمن مملكة البحرين والتي تقودها رؤوس الفتنة المتأبطة بالشرّ التي تخطّط وتحشد لأعمال الإرهاب بدعم خارجي وتنفذها أيادي الإجرام المكيدة للوطن والمواطن هي معروفة لدينا وستطالها يد القانون والعدالة.

وكان وزير الداخلية البحريني أعلن في وقت سابق القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في استهداف لدورية أمنية بقرية كرباباد أدى إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين إثر "عمل إرهابي" في قرية كرباباد