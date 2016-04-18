تركيا تعتقل نحو 100 شخص على صلة بخصم أردوغان

اعتقلت الشرطة التركية نحو مئة شخص في إطار تحقيقات عن صلاتهم المالية المزعومة برجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء للأناضول يوم الاثنين.

وأضافت الوكالة أن عملية الشرطة تركزت في اسطنبول وشملت 9 أقاليم وجرى حتى الآن احتجاز 88 شخصا، كما أصدر الادعاء أوامر اعتقال بحق 140 شخصا يجري التحقيق معهم.

وتابعت أن من بين المعتقلين مديرون تنفيذيون وموظفون ببنك آسيا الإسلامي الذي أسسه أتباع كولن، وسيطرت الحكومة عليه العام الماضي.

ويركز التحقيق على دعم مالي لجماعة كولن يبلغ نحو 50 مليون ليرة تركية (17 مليون دولار).

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معارضه كولن بتأسيس "دولة موازية" والتآمر للإطاحة بالحكومة من خلال شبكة أنصار في القضاء والشرطة والإعلام. وينفي كولن الاتهامات.

وكانت محكمة تركية أصدرت في ديسمبر 2014 أمر اعتقال بحق كولن الذي يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة منذ عام 1999، واتهمت المحكمة، كولن بقيادة مجموعة إجرامية.