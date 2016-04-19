أردوغان: أوروبا بحاجة لتركيا "أكثر مما هي بحاجة إليها"

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لتركيا أكثر مما هي بحاجة إليه، وذلك في خطاب ألقاه في أنقرة ندد فيه أيضاً بتقرير البرلمان الأوروبي الذي نشر الأسبوع الماضي معتبراً إياه "استفزازياً".

وقال الرئيس التركي: "الاتحاد الأوروبي بحاجة لتركيا أكثر مما هي بحاجة إليه"، فيما ألقى رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في الوقت نفسه كلمة أمام مجلس أوروبا في ستراسبورغ قال فيها إن اتفاقات حقوق الإنسان الأوروبية ستكون أساس الدستور الجديد في تركيا.

وأدلى داود أوغلو بالتصريحات رداً على سؤال في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أكبر منظمة أوروبية معنية بحقوق الإنسان. ووافق البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي على "تقرير التقدم" الصادر عن المنظمة بشأن تركيا التي تسعى لدخول الاتحاد الأوروبي. وانتقد التقرير السنوي وضع الحقوق وحرية الصحافة في تركيا.

ويسعى "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بزعامة داود أوغلو إلى وضع دستور جديد يحل مكان الحالي الذي يعود لفترة ما بعد انقلاب عسكري عام 1980. ويخشى منتقدون أن يضع الدستور الجديد سلطات كثيرة في يد الرئيس أردوغان.