أميركا..غلق المدارس بهيوستن بسبب فيضانات قتلت 5 أشخاص

أغلقت عشرات المدارس أبوابها في هيوستن اليوم الثلاثاء وبدأت عمليات التنظيف بعد يوم من هطول قياسي للأمطار على رابع أكبر المدن الأميركية من حيث عدد السكان مما تسبب في فيضانات أودت بحياة خمسة أشخاص.

وحذرت الهيئة القومية للأرصاد من احتمال حدوث فيضانات في أجزاء كبيرة من هيوستن وفي شمال غرب لويزيانا اليوم الثلاثاء. وهطلت أمطار بلغ منسوبها أكثر من 45 سنتيمترا في بعض مناطق مقاطعة هاريس التي تضم هيوستن وقالت هيئة الأرصاد إن أعلى منسوب يومي للمطر سجل أمس الاثنين في المطارين الرئيسيين بالمدينة.

ومن المتوقع حدوث المزيد من العواصف في أجزاء من تكساس اليوم. وقالت شركة سنتر بوينت للكهرباء إن التيار الكهربائي انقطع عن نحو تسعة آلاف من عملائها بمنطقة هيوستن صباح اليوم فيما يمثل انخفاضا كبيرا عن نحو مئة ألف انقطعت عنهم الكهرباء أمس.

وقال سلفستر ترنر رئيس بلدية هيوستن على تويتر "عادت الحياة إلى طبيعتها في المدينة لكن توخوا الحذر أثناء القيادة. الآن نعتزم مساعدة الناس على التغلب على آثار الفيضانات".