أوروبا قلقة.. شواطئها وجهة داعش الإرهابي في الصيف

يستمر مسلسل الاعتداءات الذي تبناه تنظيم داعش بين الحين والآخر، حيث يخطط داعش لشنّ هجمات "إرهابية" تستهدف السياح على الشواطئ الأوروبية خلال عطلات هذا الصيف، حسب ما حذر قادة المخابرات الإيطالية.

كما أفادت تقارير إعلامية ألمانية أن داعش يخطط لإرسال متطرفين متنكرين في هيئة بائعي المرطبات، لتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وتفجير قنابل مدفونة تحت كراسي الشواطئ في المنتجعات الإسبانية، الفرنسية والإيطالية.

وأكد التقرير الذي حصلت عليه المخابرات الإيطالية من مصدر موثوق به في إفريقيا ونشرت معلوماته صحيفة "ديلي ميل"، أن "السفاحين" سينتشرون في هذه المنتجعات على أنهم لاجئون يعملون كباعة جائلين لتقديم الخدمات للسياح بتقديم المأكولات والمشروبات على الشاطئ.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن خطط داعش تنطوي أيضاً على استخدام الأسلحة الآلية على تلك الشواطئ، والتي تكون مكتظة بالسياح عادة في الصيف، إلى جانب العمليات الانتحارية وتفجير العبوات الناسفة المدفونة في الرمال تحت كراسي الاستلقاء في الشمس.

وتشمل الشواطئ المستهدفة، والتي يتحدث عنها قادة الاستخبارات الإيطالية، منتجعات في جنوب فرنسا، ومنتجع "كوستا ديل سول" في إسبانيا والساحلين الشرقي والغربي في إيطاليا.

كما نقلت الصحيفة الألمانية عن مسؤول رفيع المستوى قوله "ما يتم التخطيط له يعتبر بعدا جديدا للإرهاب.. حماية الشواطئ أمر غاية في الصعوبة.. فالعام الماضي قتل 38 شخصا، من بينهم 30 بريطانيا على يد مسلح في إحدى الشواطئ التونسية".

ولم تصدر ألمانيا لمواطنيها حتى الآن أية تحذيرات من السفر بشأن التهديدات الإرهابية المحتملة في وجهات العطلات الخارجية.