أوروبا لن تخفف معايير إلغاء تأشيرات الدخول للأتراك

قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، إن تركيا عليها أن تفي بجميع متطلبات السفر لدول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرات دخول وإن المعايير لن "تخفف".

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على تركيا في الحد من تدفق المهاجرين على أوروبا وقال يونكر إن ذلك بدأ يؤتي ثماره بالفعل. لكن أنقرة هددت أمس الاثنين بالانسحاب من الاتفاق إذا لم يقدم الاتحاد ما يخصه من التزامات في الاتفاق الموقع في آذار/مارس خاصة تسهيل إجراءات دخول الأتراك المسافرين لدول الاتحاد.

وقال يونكر في جلسة عامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وهو أبرز منظمة أوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان "على تركيا أن تفي بجميع الشروط المتبقية لتتمكن المفوضية من تنفيذ عرضها في الأشهر المقبلة".